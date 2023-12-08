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مسؤول أميركي لشبكة إن بي سي: إسرائيل تقرر فتح معبر كرم أبو سالم لفحص وتفتيش المساعدات إلى غزة بناء على طلب أميركي (الجزيرة)

Lebanon 24
08-12-2023 | 00:13
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