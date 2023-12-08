Advertisement

أخبار عاجلة

مدفعية اسرائيلية استهدفت فجرا حرش هورا ومحيط دير ميماس

Lebanon 24
08-12-2023 | 00:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آخر التطورات جنوبًا: مدفعية اسرائيلية استهدفت حرش هورا ومحيط دير ميماس
lebanon 24
08/12/2023 08:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على الضفة الشرقية لنهر الليطاني لجهة بلدة دير ميماس
lebanon 24
08/12/2023 08:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الاسرائيلي يستهدف منطقة كركزان ومحيط مستعمرة المنارة شمال بلدة ⁧‫ميس الجبل‬⁩ بالقذائف الفسفورية ويطلق القذائف المدفعية باتجاه منطقة رأس الظهر غرب البلدة
lebanon 24
08/12/2023 08:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف طريق المجيدية بقذائف مدفعية وطائرة استطلاع تابعة لقوات العدو استهدفت منطقة وداد خراج بلدة كفرشوبا
lebanon 24
08/12/2023 08:45:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:44 | 2023-12-08
01:43 | 2023-12-08
01:42 | 2023-12-08
01:24 | 2023-12-08
01:04 | 2023-12-08
00:49 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24