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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: قصف بطائرة مسيّرة استهدف خلية مسلحة في منطقة "جبل دوف" على الحدود اللبنانية
Lebanon 24
08-12-2023
|
01:43
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