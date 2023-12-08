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الجيش الإسرائيلي: هجوم على على أهداف في الأراضي السورية ردًّا على إطلاق قذائف باتجاه هضبة الجولان

Lebanon 24
08-12-2023 | 01:44
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