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طيران اسرائيلي فوق القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى نهر الليطاني وصور

Lebanon 24
08-12-2023 | 02:57
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"لبنان 24": الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يُحلق في سماء القطاعين الغربي والاوسط وصولًا الى نهر الليطاني ومدينة صور
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