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أخبار عاجلة
"لبنان 24": الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يُحلق في سماء القطاعين الغربي والاوسط وصولًا الى نهر الليطاني ومدينة صور
Lebanon 24
08-12-2023
|
03:02
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