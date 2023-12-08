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الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تحذيرية بمحيط مستشفى ناصر في خان يونس (العربية)

Lebanon 24
08-12-2023 | 03:11
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