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مصدر ميداني بكتائب القسام: أفشلنا سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا ودمرنا عددا كبيرا من آلياته عند تخومه (الجزيرة)

Lebanon 24
08-12-2023 | 03:49
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