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خارجية فلسطين: اقتحام إسرائيل لمخيم الفارعة تفجير ممنهج للأوضاع في الضفة الغربية (العربية)

Lebanon 24
08-12-2023 | 05:57
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