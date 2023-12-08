Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية في 2024 (وكالة تاس)

Lebanon 24
08-12-2023 | 06:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الانتخابات الرئاسية الروسية في آذار.. وبوتين يعلن ترشحه
lebanon 24
08/12/2023 19:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن وكالة تاس الروسية: بوتين يصل إلى أبوظبي ضمن جولة تشمل الإمارات والسعودية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/12/2023 19:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ستجري من 10 إلى 12 كانون الأول: المرشحون في الانتخابات الرئاسية المصرية.. من هم؟
lebanon 24
08/12/2023 19:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الروسي: الانتخابات الرئاسية ستجري في 17 آذار 2024
lebanon 24
08/12/2023 19:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:09 | 2023-12-08
12:06 | 2023-12-08
11:58 | 2023-12-08
11:56 | 2023-12-08
11:44 | 2023-12-08
11:42 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24