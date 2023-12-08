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منظمة أوكسفام: تصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار بغزة اليوم قد يكون الفرصة الأخيرة أمام المجتمع الدولي للتحرك من أجل حماية المدنيين (الجزيرة)

Lebanon 24
08-12-2023 | 06:58
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