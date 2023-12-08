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الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال لقائه بلينكن التزام دولة قطر مع شركائها في الوساطة لعودة التهدئة في غزة

Lebanon 24
08-12-2023 | 08:37
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