Advertisement

أخبار عاجلة

مدفعية العدو الإسرائيلي تقصف أطراف بلدتي عيترون و بليدا (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
08-12-2023 | 08:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بليدا وعيترون والمنطقة بين بلدتي مركبا وحولا (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
08/12/2023 19:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
العدو الإسرائيليّ يستهدف أطراف الناقورة وعيتا الشعب ورامية بالقذائف المدفعية (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
08/12/2023 19:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ تقصف أطراف بلدة كفركلا
lebanon 24
08/12/2023 19:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفعية العدو الإسرائيليّ تستهدفُ أطراف بلدات رب الثلاثين وبليدا وعيتا الشعب
lebanon 24
08/12/2023 19:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:13 | 2023-12-08
12:09 | 2023-12-08
12:06 | 2023-12-08
11:58 | 2023-12-08
11:56 | 2023-12-08
11:44 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24