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أخبار عاجلة
"لبنان 24": مروحية "أباتشي" إسرائيلية أطلقت صاروخاً على منزلٍ في بلدة مروحين
Lebanon 24
08-12-2023
|
09:47
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