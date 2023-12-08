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الهلال الأحمر: إصابة واحدة بالرصاص الحي و17 بالغاز خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في كفر قدوم شرق قلقيلية (إذاعة االنور)

Lebanon 24
08-12-2023 | 10:03
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