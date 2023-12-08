Advertisement

أخبار عاجلة

جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
08-12-2023 | 10:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: موسكو تتوقع أن يصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار الإمارات الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة (سبوتنيك)
lebanon 24
08/12/2023 19:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لوقف إطلاق النار الفوري في غزة... مشروع قرار من الإمارات لمجلس الأمن
lebanon 24
08/12/2023 19:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تدعو إلى اعتماد قرار عاجل لوقف إطلاق النار في غزة لدواع إنسانية وتعلن أنها قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن بهذا الصدد (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/12/2023 19:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يعلّق جلسة التصويت على مشروعي قرارين روسي وبرازيلي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط لإجراء مشاورات مغلقة
lebanon 24
08/12/2023 19:16:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:13 | 2023-12-08
12:09 | 2023-12-08
12:06 | 2023-12-08
11:58 | 2023-12-08
11:56 | 2023-12-08
11:44 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24