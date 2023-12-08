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غوتيريش: لا مكان آمناً في غزة ومراكز الأونروا يتم استهدافها ونحو 85% من سكان غزة غادروا منازلهم (الجزيرة)

Lebanon 24
08-12-2023 | 10:15
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