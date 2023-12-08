البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: موسكو تتوقع أن يصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار الإمارات الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة (سبوتنيك)

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