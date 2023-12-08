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ممثلة وفد الاتحاد الأوربي: نؤيد دعوة الأمين العام لمجلس الأمن بالتحرك لمنع الكارثة الإنسانية في غزة والعمل على حماية المدنيين كافة

Lebanon 24
08-12-2023 | 12:38
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