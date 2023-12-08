Advertisement

أخبار عاجلة

أبو عبيدة: أفشلنا محاولة لتحرير الجندي الأسير ساعر باروخ أدت لمقتله ومقتل وإصابة أسرى آخرين بالقصف الاسرائيلي

Lebanon 24
08-12-2023 | 13:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 1417 فلسطينيا وإصابة 6268 آخرين جراء العدوان "الاسرائيلي" المستمر على قطاع غزة
lebanon 24
09/12/2023 01:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"كتائب القسام": مقتل وإصابة عدد من الأسرى الإسرائيليين لدينا
lebanon 24
09/12/2023 01:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل جندي أسير خلال محاولة إسرائيلية لتحريره... هذه هويّته
lebanon 24
09/12/2023 01:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو عبيدة: استهدفنا القوات الاسرائيلية المتوغلة بالقذائف واشتبكنا معها من المسافة صفر وأوقعنا فيها قتلى بشكل محقق
lebanon 24
09/12/2023 01:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:22 | 2023-12-08
18:21 | 2023-12-08
18:19 | 2023-12-08
18:19 | 2023-12-08
18:15 | 2023-12-08
18:03 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24