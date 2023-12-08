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القناة 12 الإسرائيلية: نقل 40 جنديا مصابا جراء القتال في قطاع غزة إلى مستشفى سوروكا خلال الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
08-12-2023 | 14:39
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