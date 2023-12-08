18
o
بيروت
19
o
طرابلس
27
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
18
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الأونروا لـ"الشرق": نتجه إلى نقطة اللاعودة في غزة
Lebanon 24
08-12-2023
|
15:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: بوتين والرئيس الإيراني ناقشا التفاعل والتعاون في إطار مجموعة "أوبك+" (الشرق)
Lebanon 24
الكرملين: بوتين والرئيس الإيراني ناقشا التفاعل والتعاون في إطار مجموعة "أوبك+" (الشرق)
09/12/2023 01:26:20
09/12/2023 01:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": كيف ستبدو منطقة الشرق الأوسط بعد حرب غزة؟
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": كيف ستبدو منطقة الشرق الأوسط بعد حرب غزة؟
09/12/2023 01:26:20
09/12/2023 01:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأوبئة تفتك بالنازحين.. والأونروا تحذر من "سيناريو أشد رعبا"
Lebanon 24
الأوبئة تفتك بالنازحين.. والأونروا تحذر من "سيناريو أشد رعبا"
09/12/2023 01:26:20
09/12/2023 01:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": انطلاق صواريخ بإتجاه مواقع العدو في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وسقوط قذيفة في أطراف حلتا
Lebanon 24
"لبنان 24": انطلاق صواريخ بإتجاه مواقع العدو في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وسقوط قذيفة في أطراف حلتا
09/12/2023 01:26:20
09/12/2023 01:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادث أمنيّ عاجل يُقلق إسرائيل على حدود لبنان... ما الذي يجري هناك الآن؟
Lebanon 24
حادث أمنيّ عاجل يُقلق إسرائيل على حدود لبنان... ما الذي يجري هناك الآن؟
07:52 | 2023-12-08
08/12/2023 07:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب: قصف إسرائيليّ يطال مركزين للجيش.. هل من إصابات؟
Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب: قصف إسرائيليّ يطال مركزين للجيش.. هل من إصابات؟
10:32 | 2023-12-08
08/12/2023 10:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مخيفة جدّاً... طائرة هبطت إضطراريّاً بعد اشتعالها (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مخيفة جدّاً... طائرة هبطت إضطراريّاً بعد اشتعالها (فيديو)
05:55 | 2023-12-08
08/12/2023 05:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا رعيدي بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل... اكتفت بمعطف وجوارب نسائية
Lebanon 24
مايا رعيدي بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل... اكتفت بمعطف وجوارب نسائية
04:09 | 2023-12-08
08/12/2023 04:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تهزّ بلداً عربيّاً... نائبٌ يكشف عن تهريب 35 تريليون دينار
Lebanon 24
فضيحة تهزّ بلداً عربيّاً... نائبٌ يكشف عن تهريب 35 تريليون دينار
05:46 | 2023-12-08
08/12/2023 05:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:24 | 2023-12-08
البنتاغون: وزير الدفاع أوستن يبحث مع رئيس وزراء العراق التزام بغداد بحماية الدبلوماسيين
18:22 | 2023-12-08
قصف إسرائيلي في محيط المستشفى الكويتي في رفح
18:21 | 2023-12-08
مصدر أمني في كردستان العراق: الدفاعات أسقطت 4 مسيرات شمال أربيل قبل دخولها منطقة المطار والقاعدة الأميركية
18:19 | 2023-12-08
اشتية: الفيتو الأميركي لمنع وقف إطلاق النار بقطاع غزة رخصة جديدة لإسرائيل لمواصلة القتل والتدمير والتهجير
18:19 | 2023-12-08
وزير الخارجية السعودي: نحن بحاجة لخارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية
18:15 | 2023-12-08
مصادر فلسطينية: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية شمال رام الله
فيديو
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
09/12/2023 01:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
19:16 | 2023-12-06
09/12/2023 01:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
09/12/2023 01:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24