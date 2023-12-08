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المندوب الروسي في مجلس الأمن: الوضع استثنائي ويجب أن نتصرف لوقف الحرب في غزة

Lebanon 24
08-12-2023 | 15:46
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