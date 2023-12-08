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مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: العالم يرى المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في غزة لكن هناك من يصر على دعم إسرائيل على قتل المدنيين (الجزيرة)

Lebanon 24
08-12-2023 | 16:46
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