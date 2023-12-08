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الخارجية الأميركية: نُدين بشدّة الهجمات الصاروخية على سفارتنا في بغداد والهجمات ضد منشآت تستضيف موظفين أميركيين

Lebanon 24
08-12-2023 | 17:56
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