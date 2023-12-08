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البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي أكد للسوداني أن أميركا تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس ضد أي هجوم

Lebanon 24
08-12-2023 | 18:26
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