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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مناطق في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

Lebanon 24
08-12-2023 | 18:30
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