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الصين تتهم الولايات المتحدة بـ "ازدواجية المعايير" بسبب عرقلتها مشروع قرار لوقف النار بغزة

Lebanon 24
09-12-2023 | 01:32
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