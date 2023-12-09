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الصحة الفلسطينية: 71 شهيداً و160 مصابا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى خلال الساعات الـ24 الماضية

Lebanon 24
09-12-2023 | 02:21
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