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الخارجية الباكستانية: نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء فشل مجلس الأمن مجددا في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
09-12-2023 | 04:59
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