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مدير مجمع ناصر الطبي في خانيونس: فقدنا السيطرة أمام أعداد المصابين الكبيرة التي تصل إلى المستشفى (الجزيرة)

Lebanon 24
09-12-2023 | 05:28
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