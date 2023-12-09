Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يُطلق قذيفة هاون على رأس الناقورة تزامناً مع تحليق طائرات الإستطلاع

Lebanon 24
09-12-2023 | 05:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي أطلق نحو 28 قذيفة من عيار 155 ملم بين بلدتيّ بيت ليف وراميا في جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق طائرات إستطلاع
lebanon 24
09/12/2023 14:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": جنود العدوّ الإسرائيليّ يُطلقون رشاقات نارية بالأسلحة الرشاشة من موقع العباد في هذه الأثناء
lebanon 24
09/12/2023 14:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مكثف لطيران الإستطلاع الإسرائيلي فوق مزارع شبعا وقرى حاصبيا والعرقوب تزامناً مع دوي صافرات الانذار في الجليل الاعلى
lebanon 24
09/12/2023 14:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يستهدف منزلا في بلدة حولا بقذيفة مدفعية وسقوط قذيفة قرب مدرسة وإعدادية جبل عامل
lebanon 24
09/12/2023 14:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:38 | 2023-12-09
07:23 | 2023-12-09
07:11 | 2023-12-09
07:10 | 2023-12-09
07:05 | 2023-12-09
06:55 | 2023-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24