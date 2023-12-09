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سرايا القدس: قصفنا حشود العدو بمحيط المركز الثقافي شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون (الشرق)
Lebanon 24
09-12-2023
|
06:05
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