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سرايا القدس: قصفنا حشود العدو بمحيط المركز الثقافي شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون (الشرق)

Lebanon 24
09-12-2023 | 06:05
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