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تلفزيون فلسطين: جريحان بقصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف قرب مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
09-12-2023 | 06:27
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