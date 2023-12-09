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مصدر قيادي في القسام: وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
09-12-2023 | 06:55
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