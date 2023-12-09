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حماس: ما تتصوره إسرائيل بشأن إمكانية تحرير أسراها عبر مغامرات غير محسوبة يؤكد مجددا عدم اكتراثها بحياتهم (الجزيرة)

Lebanon 24
09-12-2023 | 07:10
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