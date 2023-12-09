Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": تعرّض أطراف بلدة بني حيان للقصف من قبل العدوّ الاسرائيلي

Lebanon 24
09-12-2023 | 08:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدوّ الاسرائيلي يُمشط بالرشاشات والقصف المدفعي الاطراف الشرقية لبلدة بليدا
lebanon 24
09/12/2023 16:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط قذيفتين أطلقهما العدوّ الاسرائيلي على اطراف بلدة حولا لجهة وادي سلوقي
lebanon 24
09/12/2023 16:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي يطلق قذائف فوسفورية ومضيئة بإتجاه أطراف بلدة ‎الخيام
lebanon 24
09/12/2023 16:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي نفّذ غارة جوية منذ بعض الوقت على منطقة العليق الواقع على أطراف بلدتي البستان - يارين
lebanon 24
09/12/2023 16:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:24 | 2023-12-09
09:12 | 2023-12-09
09:11 | 2023-12-09
08:47 | 2023-12-09
08:33 | 2023-12-09
08:26 | 2023-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24