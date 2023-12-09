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الجيش الإسرائيلي يعلن أنه رد بقصف مواقع جنوبي لبنان بعد رصد إطلاق قذائف منها نحو شمالي فلسطين المحتلة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
09-12-2023 | 08:33
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