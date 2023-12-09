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"لبنان 24": تتعرّض أطراف بلدة طيرحرفا للقصف المدفعي من العدو الاسرائيلي كذلك قُصف مرج الخيام في سهل مرجعيون وسقطت 4 قذائف على تلة العويضة
Lebanon 24
09-12-2023
|
10:28
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