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البنتاغون: وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقذائف دبابات ومعدات أخرى ذات صلة بقيمة 106.5 مليون دولار لـ"إسرائيل" (الجزيرة)

Lebanon 24
09-12-2023 | 11:16
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رويترز نقلا عن البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على إمكانية بيع قذائف دبابات عيار 120 ملم إلى إسرائيل بتكلفة تقديرية 106.5 مليون دولار (الجزيرة)
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