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القسام: استهدفنا 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق حي الزيتون بمدينة غزة (الميادين)
Lebanon 24
09-12-2023
|
11:17
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