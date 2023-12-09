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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 17700 والجرحى إلى 48780 منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
09-12-2023 | 11:20
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