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معاريف: إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة جراء انفجار صاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
09-12-2023 | 11:21
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