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قوى الأمن الداخلي تحذر الشاحنات من سلك طريق مدخل نهر الكلب باتجاه زكريت بسبب تضرر جزء منها بفعل الأمطار

Lebanon 24
09-12-2023 | 12:15
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