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الناطق العسكري الإسرائيلي: إصابة 15جنديا إسرائيليا جراء قصف من لبنان استهدف مواقعهم خلال اليومين الماضيين (الجزيرة)

Lebanon 24
09-12-2023 | 12:21
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