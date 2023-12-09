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الناطق العسكري الإسرائيلي: إصابة 15جنديا إسرائيليا جراء قصف من لبنان استهدف مواقعهم خلال اليومين الماضيين (الجزيرة)
Lebanon 24
09-12-2023
|
12:21
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