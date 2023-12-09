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غوتيريش: القانون الدولي الإنساني ملزم في جميع الأوقات ولا يمكن تطبيقه انتقائيا ولا تسري عليه المعاملة بالمثل (الجزيرة)

Lebanon 24
09-12-2023 | 12:36
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