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نتنياهو: نقدر موقف واشنطن بمجلس الأمن لمنع قرار وقف النار في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
09-12-2023 | 13:03
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