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نتنياهو: يتعين على الدول الأخرى أن تفهم أنه من المستحيل التوفيق بين دعم القضاء على حماس ودعم وقف إطلاق النار (الجزيرة)

Lebanon 24
09-12-2023 | 13:14
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