منظمة إنسانية بريطانية: آلاف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة مهددون بالموت جوعًا ويحتاجون علاجاً طبياً مستعجلاً لإنقاذ حياتهم (سكاي نيوز)

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