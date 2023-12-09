Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قيادة حماس منفصلة عن الأوضاع في الميدان بغزة (الجزيرة)

Lebanon 24
09-12-2023 | 13:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هناك غرف قيادة تابعة لحماس تحت مؤسسات تعليمية (الجزيرة)
lebanon 24
10/12/2023 11:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الحرب فرضت علينا ونحمل حماس المسؤولية عن أرواح المختطفين (الجزيرة)
lebanon 24
10/12/2023 11:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان ومنها مواقع قيادية (الجزيرة)
lebanon 24
10/12/2023 11:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نواصل العمل من أجل إعادة المخطوفين إلى الوطن (الجزيرة)
lebanon 24
10/12/2023 11:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:57 | 2023-12-10
02:55 | 2023-12-10
16:43 | 2023-12-09
16:32 | 2023-12-09
16:30 | 2023-12-09
16:29 | 2023-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24